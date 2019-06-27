Российский выпускник пришел на ЕГЭ с пистолетом

В Крыму выпускник явился на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в одну из керченских школ с похожим на пистолет предметом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По информации агентства, пистолет оказался игрушечным. Тем не менее, как сообщили в МВД по региону, несовершеннолетний выпускник «едва не сорвал экзамен». В школу выехали полицейские.

Проводится проверка. Уточняется, что экзамен провести удалось.

В мае школьник из Керчи напал на 12-летнюю девочку с топором в одной из местных школ и разбил ей голову. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, нападавшего задержали. Подросток также принес в учебное заведение бутылки с зажигательной смесью и попытался ими воспользоваться, но они не загорелись.

Ранее опрос родителей установил, что 73 процента выпускников школ испытывают стресс в период сдачи ЕГЭ, 22 процента принимают успокоительные. Тем не менее 57 процентов родителей уверены, что их детям не нужна психологическая помощь в период сдачи экзаменов. Также выяснилось, что подростки в среднем тратят десять часов в неделю на подготовку к экзаменам, а почти каждый пятый — от 10 до 20 часов в неделю.

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