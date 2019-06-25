Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница рассказала о своих планах

Ученица екатеринбургской гимназии №9 Анастасия Пределина, которая набрала 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), планирует продолжить обучение в России. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает «Российская газета».

Девушка призналась, что еще не определилась с вузом, но желания уезжать за границу у нее нет. По мнению Анастасии, максимальный результат на экзамене говорит прежде всего об аккуратности и внимательности, а не о «гениальных знаниях».

Также она рассказала, как готовилась к ЕГЭ. По словам выпускницы, для получения хорошего результата на экзамене она весь год решала пробные задания, причем выбирала всегда самые сложные, смотрела онлайн-лекции, ходила на курсы и участвовала в олимпиадах.

Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам. Девушка сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику.

24 июня сообщалось о выпускнике из Тульской области Данииле Дрябине, который также набрал 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам. По его мнению, залогом успеха является самостоятельная работа и хорошая база по выбранным предметам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!