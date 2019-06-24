Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов и раскрыл секрет успеха

Выпускник из Тульской области Даниил Дрябин набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам и рассказал, что залогом успеха является самостоятельная работа и хорошая база по выбранным предметам, передает РИА Новости.

По словам выпускника, он учился в физико-математическом классе, поэтому был хорошо подготовлен по физике, математике и информатике. Он также отметил, что «многое решают самостоятельные работы».

Сам экзамен Дрябин не считает «сверхъестественном явлением». «Экзамен проводится довольно стабильно и можно отметить, что экзаменационные материалы, которые я сдавал на ЕГЭ, были похожи на прошлогодние и так далее, было довольно ожидаемо», — рассказал он.

Выпускник пока не решил, куда будет поступать, но рассматривает Московский физико-технический институт и мехмат МГУ имени Ломоносова.

23 июня выпускник гимназии из города Северск Томской области Александр Путин, получивший 300 баллов на ЕГЭ, рассказал о своей подготовке к сдаче тестов. По его словам, ему сильно помогла подготовка к различным олимпиадам. «Это опыт решения задач и умение собраться с мыслями, настроиться на экзамен», — пояснил Путин.

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