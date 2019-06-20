Российский школьник забыл про телефон в кармане и провалил ЕГЭ по математике

Школьнику из Курска Виталию Сергееву могут не выдать аттестат после того, как его выгнали с пункта сдачи ЕГЭ из-за мобильного телефона, пишут «Курские известия».

29 мая Сергеев пришел на экзамен и подумал, что оставил телефон дома, поэтому не сдал его на входе в пункт приема экзамена. Когда школьник зашел в аудиторию и достал паспорт, то нашел в кармане кнопочный телефон и выложил его на стол с напитками. Это произошло в 09:40, экзамен должен был начаться в 10:00. Организаторы заметили гаджет и составили акт об его обнаружении. Подросток расписался в документе, и его удалили с экзамена. В выписке из протокола Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) уточняется, что школьник сам выложил телефон на стол для питьевой воды. В областном комитете образования отметили, что нарушение правил ЕГЭ записано на видео.

Матери Сергеева Светлане Стрекаловой объяснили, что он сможет пересдать экзамен в 2020 году, а пока ему выдадут справку об окончании школы. Остальные экзамены подросток писал после инцидента, их результаты пока неизвестны.

Школьник шел на серебряную медаль. Он хотел поступать в военно-морское училище в Санкт-Петербурге. Стрекалова разместила на Change.org петицию на имя президента Владимира Путина с просьбой допустить ее сына до сдачи ЕГЭ по математике в резервный день.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу вас проявить гуманность и серьезно разобраться в сложившейся ситуации, и дать моему сыну, Сергееву Виталику, шанс сдать ЕГЭ по профильной математике в резервные дни в этом году. Просто умоляю Вас разобраться подробно с ситуацией касаемо моего сына, Сергеева Виталия из города Курска выпускника МБОУ СОШ №18», — написала женщина.

Стрекалова также попросила внести поправки в закон о проведении ЕГЭ и разграничить, был обнаружен или изъят телефон, а также учитывать, добровольно ли школьник отдал телефон до начала экзамена. «И это не считать нарушением, и не наказывать честных ребят, и не аннулировать их работы. Дайте ребенку шанс в этом году пересдать ЕГЭ», — попросила женщина.

19 июня конфликтная комиссия перепроверила работы двух астраханских школьников, которые получили ноль баллов на ЕГЭ из-за того, что их работы не отсканировались. Они преодолели минимальный порог и получили положительные оценки.

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