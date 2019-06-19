ЕГЭ захотели усложнить с помощью компьютера

В России варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

По данным издания, ЕГЭ и ОГЭ хотят перевести в компьютерную форму, благодаря чему станет возможна «автоматическая генерация индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов». В какие сроки это будет сделано, пока неизвестно. В Рособрнадзоре пообещали дать ответ позже.

Как отмечает заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Тимур Садыков, принятая форма сдачи экзамена слишком уязвима. По его словам, такие проблемы, как списывание и «слив» заданий в интернет можно решить увеличением количества вариантов или проведением персонифицированного экзамена.

По мнению директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, подобная модель сдачи экзамена пригодилась бы и на олимпиадах. «Во-первых, увы, коррупция проникла и в олимпиадное движение, а компьютерная проверка обеспечит беспристрастность оценки. Потом, есть проблема подбора заданий условно равной сложности. Искусственный интеллект может справиться с этим лучше людей», — отметила она.

Ранее широкий общественный резонанс приобрела история троих выпускниках из Астрахани, получивших по ноль баллов на ЕГЭ по математике из-за ручек, которые не удалось отсканировать при проверке. В интернете появилась петиция с требованием проверить их работы и выставить соответствующие баллы одному из выпускников. По состоянию на 19 июня она набрала более 94 тысяч подписей. Позднее стало известно, что работы выпускников все-таки проверит конфликтная комиссия. Из-за скандала на ЕГЭ в Астрахани в Госдуме озаботились проблемой ручек на экзамене и предложили Минпросвещения централизованно покупать «правильные» ручки выпускников.

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