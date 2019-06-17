Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщил телеканал «360» со ссылкой на директора школы Нину Меланьину.

Меланьина рассказала, что работа школьника не прошла сканирование, хотя у него была обыкновенная черная гелевая ручка. Ученик купил ее в магазине товаров, где «все продается для ЕГЭ». «Причем титульный лист у него просканировался, а сама работа почему-то не прошла скан», — отметила директор. У остальных выпускников таких проблем на экзамене не возникло.

«Ему предложили два варианта: или, хочешь, переписывай работу, или будут находить его работу и проверять», — добавила директор.

В то же время выпускник опасается, что может получить такую же оценку по русскому, потому что заполнял работу той же ручкой. Об этом Яровой рассказал изданию «Мел». Он также переживает, что поступление в вуз придется отложить на год. Как пишет 1RRE, школьник подал заявление на апелляцию.

С начала основного периода сдачи ЕГЭ из аудиторий удалили 522 школьника за нарушение правил. У 223 выпускников нашли запрещенные на экзамене смартфоны, а 219 учащихся пронесли с собой шпаргалки. Сразу после экзаменов 14 человек опубликовали в интернете свои варианты заданий, их личности уже установлены. Результаты нарушителей аннулировали, они смогут пересдать экзамен только в 2020 году.

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