Полтысячи выпускников выгнали с ЕГЭ

С начала основного периода сдачи единых госэкзаменов (ЕГЭ) из аудиторий удалили 522 школьника за нарушения правил. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По данным Рособрнадзора, во время проведения ЕГЭ у 223 выпускников нашли запрещенные на экзамене смартфоны, а 219 учащихся пронесли с собой шпаргалки. Отмечается, что сразу после экзаменов 14 человек слили в сеть свои варианты заданий. Личности этих участников уже установлены.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил, что нарушители смогут пересдать ЕГЭ только в следующем году, их текущие результаты аннулированы.

8 июня сообщалось, что Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ. Никаких аномалий выявлено не было, это связали с прозрачностью и объективностью экзамена. По сравнению с 2018 годом, результаты ЕГЭ улучшились по профильной математике.

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