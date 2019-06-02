Раскрыты масштабы нарушений на ЕГЭ

Во время сдачи первых единых госэкзаменов (ЕГЭ) был удален 141 нарушитель за использование шпаргалок и мобильных телефонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

По данным ведомства, 56 выпускников были пойманы со шпаргалками и 58 — с мобильными телефонами и другими средствами связи. Остальные участники ЕГЭ были удалены за другие нарушения правил. Так, в одном из регионов организатор был уличен в помощи школьникам при сдаче экзамена.

Все результаты нарушителей аннулированы. Повторно сдать ЕГЭ они смогут через год.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил о надежной системе контроля за ходом ЕГЭ, которая позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Чиновник призвал выпускников во избежание провала не приносить на экзамены шпаргалки и телефоны.

Единый госэкзамен российские выпускники сдают с 27 мая по 1 июля. В настоящее время тестирование прошло по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии.

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