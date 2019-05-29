Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.

По данным чиновников, с детства у школьницы была инвалидность. Утром, когда она пришла на экзамен, у нее был нездоровый вид. Дежурившие в школе медики и организаторы ЕГЭ рекомендовали ей и ее родителям отказаться от сдачи, но она приняла решение написать работу. Через час после начала экзамена девушка вышла из кабинета — и в коридоре ей стало плохо. «Была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но вернуть ее к жизни не удалось», — сказали в ведомстве, добавив, что ведомство приносит ее семье свои соболезнования.

24 мая учащийся лицея в Екатеринбурге покончил с собой перед экзаменом по математике. Подробности не сообщались.

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