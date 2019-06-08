Опубликованы первые результаты ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Рособрнадзоре указали, что никаких аномалий выявлено не было, и связали это с прозрачностью и объективностью экзамена. Итоги ЕГЭ по базовой математике, литературе и географии в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.

В начале июня сообщалось, что во время сдачи первых ЕГЭ был удален 141 нарушитель за использование шпаргалок и мобильных телефонов. По данным ведомства, 56 выпускников были пойманы со шпаргалками и 58 — с мобильными телефонами и другими средствами связи. Остальные участники ЕГЭ были удалены за другие нарушения правил.

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