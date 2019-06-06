Досмотр юбок школьниц перед ЕГЭ опровергли

В ходе проверки чиновники Минобразования Забайкальского края не подтвердили информацию о досмотре выпускников перед сдачей ЕГЭ по русскому языку в поселке Могойтуй, сообщается на сайте ведомства.

По словам присутствовавшего на экзамене члена государственной экзаменационной комиссии Вячеслава Сушкова, никакого разделения учащихся по половому признаку и досмотров под одеждой не было. «Могу подтвердить только тот факт, что организаторы просили снять брючные ремни и оставить сопровождающим все лишнее, на что может реагировать металлодетектор, а именно: ключи и монеты», — цитирует его слова пресс-служба. Сушков добавил, что досмотр проводили не проверяющие из Москвы, а местные организаторы ЕГЭ

Днем ранее, 5 июня, семьи старшеклассников пожаловались в региональный Минобр на педагогов и наблюдателей из Москвы, присутствовавших на экзамене по русскому в Могойтуе. После завершения тестирования подростки позвонили им и сообщили, что перед ЕГЭ их тщательно осмотрели на наличие шпаргалок, в том числе девочек под юбками. Родители предположили, что это могло негативно сказаться на эмоциональном состоянии ребят и их результатах на экзамене.

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