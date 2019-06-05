Стресс выпускников перед ЕГЭ объяснили страхом неизвестности

Стресс российских выпускников, сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ), связан с неуверенностью в будущем после окончания школы. Об этом заявил председатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий, передает REGNUM.

По его словам, одиннадцатиклассники сомневаются в возможности обеспечить себя в будущем, если получат плохие результаты на ЕГЭ. Луховицкий отметил, что за 40 лет работы в школе уже сталкивался с подобными страхами у выпускников, но сейчас ситуация усугубилась.

«Не было раньше такого, что ты не сдал экзамен и на этом кончилось все. Не было такого, что ты не поступил в институт и кончилась твоя жизнь. Сейчас у многих родителей это в головах», — отметил собеседник агентства.

При этом он добавил, что ЕГЭ проще сдать, чем классический экзамен, потому что в него входят материалы по программе за 9-й и 10-й классы. Тем не менее стресс у выпускников возникает из-за выстроенной определенным образом системы, немалую роль в которой играют в том числе и педагоги.

4 июня сообщалось, что среди российских выпускников школ 73 процента испытывают стресс в период экзаменов, 22 процента принимают препараты для борьбы с нервным напряжением. У выпускников в среднем уходит 10 часов в неделю на подготовку к экзаменам. 32 процента школьников занимаются до 5 часов, еще 32 процента — от 5 до 10 часов, и 19 процентов — от 10 до 20 часов в неделю.

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