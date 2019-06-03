Российских студентов наняли для слежки за школьниками на ЕГЭ

Студентов российских педагогических вузов стали приглашать в качестве волонтеров на ЕГЭ, чтобы они следили за школьниками и выявляли у них шпаргалки. Об этом директор образовательного центра по подготовке ЕГЭ Александр Скаковский рассказал Business FM.

По его словам, выпускники, которые сдавали ЕГЭ по истории 31 мая, рассказали, что на экзамене появились некие волонтеры.

«Они под видом школьников выясняют у других пришедших в пункт сдачи экзаменов наличие шпаргалок. Подходят до начала экзамена или во время его в туалете, просят типа помочь и выясняют (...) не сам факт списывания и использования шпор, а их наличие», — заявил Скаковский.

Материалы по теме «Дрожь по телу и слезы» БДСМ-шоу, лезгинка и линейка на снегу. Последний звонок глазами выпускников

По его данным, школьников, которые попались на провокацию, сдали организаторам, а их работы аннулировали.

Скаковский добавил, что, по его сведениям, за пять экзаменов волонтерам заплатили по 35 тысяч рублей. Он отметил, что такие мероприятия выгодны Рособрнадзору, и сообщил, что намерен обратиться по этому поводу к уполномоченной по правам ребенка Анне Кузнецовой.

В интервью радиостанции студентка МПГУ Мария подтвердила, что в этом году им действительно предложили поучаствовать в ЕГЭ в рамках летней практики, однако опровергла факт поиска шпаргалок.

Всего во время сдачи ЕГЭ был удален 141 нарушитель за использование шпаргалок и мобильных телефонов. 24 мая учащийся лицея в Екатеринбурге покончил с собой перед экзаменом по математике. 29 мая в Чебоксарах во время прохождения ЕГЭ умерла ученица 11-го класса: у девушки была инвалидность, и ей стало плохо через час после начала экзамена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!