Российских школьниц обыскали под юбками перед ЕГЭ

Школьных выпускников в поселке Могойтуй Забайкальского края перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку обыскали на наличие шпаргалок. Об этом «ФедералПресс» рассказал родитель одного из учеников.

По его словам, экзаменаторы и наблюдатели из Москвы разделили подростков по половому признаку, после чего внимательно их осмотрели, а девочкам заглядывали в том числе под юбки. Он предположил, что дети могли испытать сильный стресс, что негативно сказалось на результатах тестирования.

Сдававшая экзамен школьница отметила в беседе с РИА «Восток-Медиа», что старшеклассники сообщили родителям о случившемся сразу после ЕГЭ, когда им отдали телефоны.

Семьи учащихся пожаловались в региональное министерство образования. В ведомстве «ФедералПресс» сказали, что проводится проверка.

В понедельник, 3 июня, по всей России прошел обязательный для выпускников экзамен по русскому языку. В нем приняли участие 674 тысячи человек.

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