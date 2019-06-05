Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
МЧС объяснило задержку пожарных во время катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Журналист грубо обошелся с плачущей вдовой шахтера и подвергся критике
Молчанию российского «Спектр-Р» нашли объяснение
Стало известно о трагичном финале фильма «Красотка»
В России станет больше «Сапсанов»
Москвичам предложат нефтяное мороженое 
Выпускница сдала ЕГЭ и родила
Женщина нашла геккона в упаковке с малиной
В Раде поддержали отставку Климкина
Новости партнеров

Российских школьниц обыскали под юбками перед ЕГЭ

Перейти в «Мою Ленту»

Школьных выпускников в поселке Могойтуй Забайкальского края перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку обыскали на наличие шпаргалок. Об этом «ФедералПресс» рассказал родитель одного из учеников.

По его словам, экзаменаторы и наблюдатели из Москвы разделили подростков по половому признаку, после чего внимательно их осмотрели, а девочкам заглядывали в том числе под юбки. Он предположил, что дети могли испытать сильный стресс, что негативно сказалось на результатах тестирования.

Сдававшая экзамен школьница отметила в беседе с РИА «Восток-Медиа», что старшеклассники сообщили родителям о случившемся сразу после ЕГЭ, когда им отдали телефоны.

Семьи учащихся пожаловались в региональное министерство образования. В ведомстве «ФедералПресс» сказали, что проводится проверка.

В понедельник, 3 июня, по всей России прошел обязательный для выпускников экзамен по русскому языку. В нем приняли участие 674 тысячи человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Под Читой у школьниц на ЕГЭ искали шпаргалки под юбками
В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки
Каждый пятый выпускник начал принимать успокоительное во время ЕГЭ
Российских студентов наняли для слежки за школьниками на ЕГЭ
Раскрыты масштабы нарушений на ЕГЭ
Другие материалы рубрики
Россия00:01 4 июня

«Лазили по трупам, искали своих детей»

Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
10:28 2 июня

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске снова увеличилось

16:40Сегодня

Стресс выпускников перед ЕГЭ объяснили страхом неизвестности

16:01Сегодня

Представлен предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Россия10:12Сегодня

«Секта — как материнская среда»

Что толкает россиян отдавать деньги и свободу в руки гуру, наставников и бизнес-тренеров
15:47Сегодня

Дорогу к российскому кладбищу «починили» памятником героям Великой Отечественной

15:23Сегодня

Участников школьного конкурса по истории вызвали на беседу в ФСБ

02:55 2 июня

Власти Дзержинска назвали сумму компенсации пострадавшим после взрывов

Россия00:0424 мая

«Циничный, двуличный, апатичный»

Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
14:32Сегодня

Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом

14:12Сегодня

В России впервые начали сдавать ЕГЭ по китайскому языку

01:50 1 июня

В России отменили роуминг

Россия
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
«Секта — как материнская среда»
Что толкает россиян отдавать деньги и свободу в руки гуру, наставников и бизнес-тренеров
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
Российских школьниц обыскали под юбками перед ЕГЭ
Стресс выпускников перед ЕГЭ объяснили страхом неизвестности
Представлен предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Дорогу к российскому кладбищу «починили» памятником героям Великой Отечественной
Все материалы
Мир
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
В Алабаме начнут кастрировать педофилов
Названо вероятное место начала конфликта США и России
Лидера крупной международной церкви обвинили в педофилии
США вернули к себе связанных с «Исламским государством» женщин и детей
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
«Их бьют, насилуют и унижают в любое время»
 
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский попросил ЕС наказать российских чиновников за паспорта для Донбасса
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Украинцы изменили отношение к ЕС и НАТО после победы Зеленского
Власти Украины захотели уволить половину губернаторов
EKRE и ee молодежная организация «Синие пробуждение» организовали в день празднования 101-й годовщины Эстонской Республики, 24 февраля, факельное шествие в центре ТаллиннаЭстонский реванш
В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов
Все материалы
Экономика
Серп уходит с молотка
Социализм и капитализм десятки лет сражались за умы человечества. Победителя все еще нет
«Переосмыслить, переделать, пересмотреть»
В чем суть предлагаемой в Шиесе технологии переработки мусора
Названы самые прозрачные министерства России
Корпорация МСП на ПФЭМ обсудила городскую экономику
Новые технологии заставили Volkswagen уволить тысячи человек
«Донстрой» сдал в эксплуатацию три корпуса проекта «Символ» раньше срока
Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов
Все материалы
Силовые структуры
«Нападавшие ушли спокойно — их некому было остановить»
Боец ГРУ погиб в драке с мигрантами. Почему он не смог отбиться, а убийце удалось сбежать?
Никита БелянкинБоец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
За убийство ветерана боевых действий разыскивают жителей Чечни
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Россиянка по доносу посадила мужа-бизнесмена ради его капитала
Установлен нанесший смертельный удар ножом спецназовцу ГРУ
Пропавшего в Москве перуанца убили из-за денег
Все материалы
Наука и техника
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Молчанию российского «Спектр-Р» нашли объяснение
Китай клонировал российский «Морской старт»
Найдена древняя технология производства пива
Определена польза томатного сока
Все материалы
Спорт
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
Аршавин оказался выездным
Дацюк сменил команду
Марадона предложил себя «Манчестер Юнайтед»
Усика лишили чемпионского титула
Зидан и «Реал» разошлись в планах на усиление
«Так быстро не было даже у меня с женой»
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было
Все материалы
Культура
«Элтон Джон ничего не скрывает и не стыдится»
Создатели «Рокетмена» о настоящей жизни своего героя
Цацики, Пендервики и Финдус
10 лучших детских книг лета
Бари АлибасовБари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги
Актер Садальский назвал виновного в отравлении Алибасова
Стало известно о трагичном финале фильма «Красотка»
Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»
Раскрыта причина употребления Алибасовым средства для очистки труб вместо сока
Все материалы
Интернет и СМИ
«Еще одна жалоба — и канал закроют»
BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Мужчина прослыл трансгендером в Tinder из-за забывчивости
Парень из Tinder оказался обманщиком и заставил девушку уносить ноги
Люди рассказали самые жуткие истории из своей жизни
Изгнанный из студии «России 1» украинец обещал вернуться
Все материалы
Ценности
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
Наряд королевы приняли за способ защиты от Трампа
Плоский живот модели на шестом месяце беременности озадачил фанатов
В России создали фотоаппарат по цене автомобиля
Пользователи сети пристыдили гостью свадьбы за похожее на дешевое белье платье
Все материалы
Путешествия
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Пьяные россиянки высмеяли белорусский язык на рейсе в Минск и поплатились
Загадочная болезнь убила молодоженов во время отпуска
Полиция раскрыла популярные методы воровства у туристов
На популярном туристическом курорте оборвалась канатная дорога
Все материалы
Из жизни
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Джордан Адлард-Роджерс«Я больше не грязный секрет»
Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
Отец ценой своей жизни спас пятилетнюю дочь от собаки
Врачи нашли живого паука в ухе пациентки
Мужчина бросил жену и детей ради бойфренда через 30 лет брака
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями
Все материалы
Детеныш
Длительный тест: первые впечатления о самом маленьком кроссовере Jaguar
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
GM обует свои машины в безвоздушные покрышки
Dodge выпустил «мрачную» версию 717-сильного седана Charger SRT Hellcat
Представлена BMW M8
Все материалы
Дом
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Московский «Пекин» оценили в шесть миллиардов рублей
Ожидания владельцев и съемщиков дорогого жилья в Москве разошлись на тысячу евро
Названы города России с дешевеющим жильем
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
Все материалы