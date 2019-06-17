Стало известно о новых случаях провала на ЕГЭ из-за ручек

Еще трое выпускников из Астрахани получили ноль баллов на ЕГЭ по математике из-за ручек, которые не удалось отсканировать при проверке. Об этом сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Астраханской области.

По информации агентства, выпускники писали экзамен «недопустимыми чернилами», а не черными гелевыми или капиллярными ручками, которые рекомендуется использовать при заполнении бланков. «Это никак не связано с техническим сбоем оборудования или ошибкой организаторов. Всех ребят изначально информировали о том, какими ручками необходимо заполнять бланки», — заявили в ведомстве.

Согласно правилам проведения экзамена, выпускникам следовало бы пройти повторные испытания. Однако, поскольку ранее подобных случаев не было, неотсканированные работы проверят вручную. В областном департаменте образования подчеркнули, что впредь такие работы будут аннулировать.

Ранее сообщалось о выпускнике гимназии №3 в Астрахани Артеме Яровом, который получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить. В интернете появилась петиция с требованием проверить его работу и выставить соответствующие баллы. За шесть дней она набрала 89 тысяч подписей.

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