Исчезнувшие из-за ручек ответы на ЕГЭ засчитают

Работы выпускников из Астрахани, которые получили по ноль баллов на ЕГЭ из-за ручек, все-таки проверят. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются, в среду выпускники узнают свои результаты», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о троих выпускниках из Астрахани, получивших по ноль баллов на ЕГЭ по математике из-за ручек, которые не удалось отсканировать при проверке. Выпускники писали экзамен «недопустимыми чернилами», а не черными гелевыми или капиллярными ручками, которые рекомендуется использовать при заполнении бланков. Среди них оказался выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой, который получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.

В интернете появилась петиция с требованием проверить его работу и выставить соответствующие баллы. За шесть дней она набрала 89 тысяч подписей.

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