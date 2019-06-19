Стали известны результаты ЕГЭ получивших ноль из-за ручки выпускников

Работы двух астраханских школьников, которые получили «ноль» на ЕГЭ по математике из-за неправильных чернил в ручках, были перепроверены конфликтной комиссией и получили положительные оценки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности министра образования и науки области Виталия Гутмана.

«Баллы я называть не имею права, они их сами увидят, но и тот и другой преодолели минимальный порог, то есть ноля у них нет. Результаты положительные», — сказал чиновник.

Он добавил, что результаты третьей выпускницы, которая подавала апелляцию из-за чернил, не пересматривались, поскольку ее работа была корректно отсканирована и засчитана. В областном Минобразования агентству уточнили, что она получила «не двойку».

Ранее сообщалось, что трое школьников из Астрахани получили ноль баллов на ЕГЭ по математике из-за ручек, чьи «недопустимые чернила» не отсканировались при проверке. Их работы было решено перепроверить. Из-за этого скандала в Госдуме предложили централизовано закупать «правильные» ручки и выдавать их на экзамене вместе с бланками с заданиями.

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