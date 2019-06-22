Школьница раскрыла секрет сдачи ЕГЭ на 100 баллов

Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина рассказала, как ей удалось сдать все экзамены на максимальный балл, сообщает РЕН ТВ.

Она набрала 100 баллов по профильной математике, физике и русскому языку. «Секрет подготовки заключается в том, что я всегда выбирала самые сложные задания. Не всегда я решала их правильно. Но этот опыт ошибок мне очень пригодился на ЕГЭ», — рассказала выпускница.

По ее словам, так же усиленно она готовилась к олимпиадам и к сдаче пробных вариантов ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что более 400 выпускников в Подмосковье набрали 100 баллов по единому госэкзамену. Среди стобалльников 25 человек получили наивысший результат по двум предметам.

В прошлом году московский выпускник Руслан Салимгареев набрал по 100 баллов на выпускных экзаменах по математике, русскому языку, биологии и химии. Кроме того, ему удалось получить максимальный балл на вступительном экзамене в МГУ имени Ломоносова.

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