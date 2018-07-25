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Набравший 400 баллов на ЕГЭ москвич сдал экзамены в МГУ на 100 баллов

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Руслан Салимгареев

Московский выпускник Руслан Салимгареев, набравший максимальный результат при сдаче четыре предметов на ЕГЭ, получил 100 баллов по математике на вступительном экзамене в МГУ имени Ломоносова. Результаты опубликованы на сайте вуза.

Салимгареев подавал документы на поступление на факультет биоинженерии и биоинформатики. Он стал единственным из абитуриентов, кто набрал наивысший балл на тестировании. На втором месте по результатам оказалась Елизавета Зайцева с 90 баллами.

В сумме юноша набрал максимально возможные 500 баллов. В этом году проходной балл на факультет биоинженерии и биоинформатики в МГУ составил 448 баллов.

Ученик московской школы № 179 Руслан Салимгареев в 2018 году стал рекордсменом по ЕГЭ в России. Он набрал по 100 баллов на выпускных экзаменах по математике, русскому языку, биологии и химии. Ранее аналогичный результат по ЕГЭ получал только один выпускник — Александр Малышев из кировского Лицея естественных наук.

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