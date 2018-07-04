Свыше 500 подмосковных школьников получили высший балл по ЕГЭ

Более 500 подмосковных школьников получили высший балл по ЕГЭ, обработка экзаменационных работ по двум предметам еще продолжается, заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 4 июля.

«На сегодняшний день 524 подмосковных школьника получили максимальную оценку по результатам ЕГЭ. Это хороший результат. В прошлом году в Московской области насчитывалось 323 "стобалльника"» — сказала Забралова.

В свою очередь, министр образования Московской области Марина Захарова напомнила, что губернатор Андрей Воробьев распорядился премировать всех учителей, выпускники которых получили 100 баллов. Премию в размере 100 тысяч рублей выплачивают с прошлого года.

Она также отметила, что эффективность школьного образования определяется не только результатами экзаменов, но и в целом конкурентоспособностью выпускников. «В этом году десять подмосковных школ вошли в сотню лучших школ России по этому показателю, и наш регион занимает уверенное второе место в этом рейтинге», — заключила Захарова.