На ЕГЭ по физике 100 баллов набрал 58-летний житель Ямала

Житель города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Фирсов в возрасте 58 лет набрал 100 баллов при сдаче ЕГЭ по физике. Об этом сообщили РИА Новости в региональном департаменте образования.

В ведомстве отметили, что этот мужчина 35 лет трудится на Крайней Севере после окончания авиационного института. В этом году он решил попробовать для интереса сдать ЕГЭ и подал заявление на участие в экзамене по двум предметам.

На ЕГЭ по математике профильного уровня Фирсов набрал 88 баллов.

Чаще всего, по данным департамента, выпускники ямальских школ набирают высший балл по русскому языку. По итогам этого года, 100-балльные результаты получили девять ребят. Один из них — сразу по двум предметам.