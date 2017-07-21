Путин призвал избавиться от начетничества при сдаче ЕГЭ

Президент России Владимир Путин на встрече воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи заявил о необходимости избавиться от начетничества при сдаче Единого государственного экзамена. Трансляцию «Недетского разговора» ведет телеканал НТВ в пятницу, 21 июля..

«ЕГЭ сам по себе не несет такого негатива, о котором все говорят, но проблемы есть», — отметил президент.

По словам Путина, применяемая сегодня форма школьных выпускных испытаний не задумывалась для того, чтобы подготовка к ней подразумевала механическое заучивание.

На встрече с президентом дети пожаловались на то, что выпускники сдающие ЕГЭ по физике заучивают готовые формулировки и стандартные задачи, из-за чего падает интерес к изучению предмета.

Путин также напомнил, что талантливые школьники могут поступить в вузы напрямую, «без всякого ЕГЭ», в случае победы на олимпиаде.

В этом году, по словам президента, 200 баллов по ЕГЭ набрал уже 21 человек, хотя специалисты говорили, что это невозможно.

Образовательный центр «Сириус» для одаренных детей был создан по инициативе Путина на базе инфраструктуры зимней Олимпиады в Сочи 2014 года. Президент руководит попечительским советом центра.

Трансляция «Недетского разговора с Владимиром Путиным» также ведется во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».