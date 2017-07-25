Более 300 выпускников Подмосковья получили максимальный балл по ЕГЭ

Свыше трехсот подмосковных выпускников получили 100 баллов по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 25 июля.

«Экзамены прошли открыто: все пункты проведения ЕГЭ на базе школ оборудованы металлоискателями, системами подавления сотовой связи и видеонаблюдения. Велись онлайн трансляции», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

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В этом году на территории Мособласти ЕГЭ сдавали более 34 тысяч одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет. Самым популярным предметом на выбор стало обществознание: его сдали более 20 тысяч человек, отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что житель города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Фирсов в возрасте 58 лет набрал 100 баллов при сдаче ЕГЭ по физике.

30 июня глава Рособрнадзора Сергей Кравцов проинформировал, что в этому году в 2017 году рекордное число выпускников (21) получили 300 баллов на ЕГЭ. Это значит, что они набрали максимальное число баллов (100 баллов) сразу по трем сдаваемым предметам.