Сообщившего об утечках заданий ЕГЭ учителя математики привлекут к суду

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) готовит иск в отношении учителя математики Дмитрия Гущина, который рассказал об утечке заданий ЕГЭ, сообщает ТАСС.

По данным агентства, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов пояснил, что заявления об утечках могут оказаться провокацией, и рассказал, что ведомство готовит иск, чтобы «впредь никому не было так зазорно в момент проведения важнейшего мероприятия в жизни каждого школьника делать непроверенные заявления».

«Даже если это на самом деле произошло — зачем будоражить? Но этого не могло произойти, потому что наши технологии исключают эту возможность. Даже разработчики не знают финальные варианты заданий», — сказал глава Рособрнадзора.

31 мая учитель математики и основатель проекта «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин, который был признан «Учителем года» в 2007 году, рассказал на своей странице во «ВКонтакте» об утечках в сеть заданий по математике и химии. «Вы, может, удивитесь, а может, и нет, но каждый год перед ЕГЭ по математике мне присылают задачи из будущего экзамена. Каждый раз они оказываются подлинными», — написал педагог и возмутился бездействием Рособрнадзора. На момент публикации новости запись получила свыше четверти миллионов просмотров.

Ранее ТАСС сообщил, что в Рособрнадзоре попросили журналистов соблюдать «месяц тишины» в период основной сдачи экзамена (с 28 мая по 2 июля), так как негативные высказывания «нагнетают обстановку». После этого стало известно о скандале во время проведения ЕГЭ по химии в Татарстане: в нижнекамской школе №10 выпускница была вынуждена снять верх нижнего белья, чтобы попасть на тестирование.

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