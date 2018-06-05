Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять лифчик перед охраной

В школе №10 Нижнекамска (Татарстан) во время проведения ЕГЭ по химии выпускницу заставили снять нижнее белье, сообщает НТР 24.

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Замначальника управления образования района Айзиряк Рамазанова в интервью телеканалу предположила, что металлоискатель мог среагировать на косточки, вшитые в бюстгальтер, так как металлорамка часто реагирует на бляшки ремней, серьги, ключи и другие предметы, и заверила, что будет проведена проверка случившегося.

По данным телеканала, информация, появившаяся ранее в соцсетях, подтвердилась. Местная жительница рассказала в паблике «Набережные Челны Онлайн» во ВКонтакте, что ее 17-летнюю сестру заставили снять бюстгальтер «и в белой прозрачной шифоновой блузке на голое тело проходить через металлоискатель под пристальным взглядом на грудь двух мужчин». По ее словам, у девушки началась истерика, и пришлось вызвать врача.

В комментариях к записи пользователи сообщили об аналогичных случаях в республике. По их словам, на одном из экзаменов проверяющие «слишком устали и заставили проходить парней без рубашек», на другом устраивали «досмотр при входе, как в тюрьме, только собак не хватало». Одна из жительниц региона рассказала, что ее сын поседел после экзаменов.

По данным РИА Новости, в конце мая глава Рособрнадзора Сергей Кравцов обещал проверить информацию о том, что проверяющие мужчины просили раздеться двух выпускниц при личном досмотре на «репетиционном» ЕГЭ, заподозрив, что школьницы спрятали шпаргалки.

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