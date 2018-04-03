Найден способ остановить утечку мозгов из России

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) и «вернуть научную часть» в школы, чтобы повысить престиж профессии ученого. Об этом он заявил на Московском экономическом форуме, пишет РБК.

«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. (...) Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы эта траектория, эта карьера ученого была привлекательной в стране. У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения», — сказал Сергеев.

Ранее на форуме главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин сообщил, что с 1990 года количество научных исследований в стране уменьшилось в 2,7 раза, а с 2000-го численность занимающегося научными разработками персонала ежегодно сокращается на 1,3 процента.

Согласно данным, опубликованным в январском номере «Мониторинга экономической ситуации в России», все больше хорошо образованных россиян решают уехать из страны по экономическим или политическим мотивам. В настоящее время за границей живут около 2,7 миллиона уроженцев России, из них более половины имеют российское гражданство. Ежегодно из страны эмигрируют около 100 тысяч человек.

В середине марта группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении итоговых школьных экзаменов. В пояснительной записке парламентарии раскритиковали эффективность единого госэкзамена и указали на его дороговизну.

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