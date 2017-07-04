Рособрнадзор предложил собеседовать школьников перед ГИА по русскому языку

Рособрнадзор предлагает собеседовать девятиклассников перед их допуском к экзамену по русскому языку. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на межрегиональной конференции по оценке качества образования, его цитирует ТАСС.

По словам Кравцова, предложение было выдвинуто по итогам долгого обсуждения необходимости введения устной части в ЕГЭ по русскому языку. Модель устных собеседований для допуска к экзаменам, по его мнению, уже отработана. «В этом направлении надо идти», — подчеркнул глава ведомства.

В январе глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что вскоре российские девятиклассники в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать устную речь. В 2017 году такая практика распространится на несколько пилотных регионов, но уже со следующего года будет везде.

