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Власти Татарстана отреагировали на раздевание школьницы перед ЕГЭ

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Старшеклассницу из Нижнекамска, снявшую с себя бюстгальтер, чтобы пройти на ЕГЭ через рамку металлодетектора, не заставляли раздеваться. Об этом РИА Новости заявили в мэрии Нижнекамска и министерстве образования и науки Татарстана.

«Рамка не переставала сигнализировать о наличии металлических предметов. Одна из учениц пошла в туалет и, сняв нижнее белье, прошла через рамку. Никто из присутствующих на входе в пункт приема экзаменов не предлагал ей снимать бюстгальтер», — сказал представитель городской администрации.

«Когда металлорамка сработала несколько раз на этих девочек, их просили несколько раз вернуться и пройти еще раз. (…) Она зашла в комнату, которая была предоставлена охране, переоделась, сняла верхнюю часть нижнего белья, оделась снова и вышла. Организаторы пункта проведения экзамена даже не предполагали, что она совершила такой поступок», — отметила руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования министерства образования и науки Татарстана Наталья Гречанникова.

Чиновница добавила, что часть вины за инцидент лежит на организаторах, которые не вмешались в ситуацию.

5 июня в школе №10 Нижнекамска во время проведения ЕГЭ по химии выпускницу заставили снять бюстгальтер и, по словам матери старшеклассницы, «в белой прозрачной шифоновой блузке на голое тело проходить через металлоискатель под пристальным взглядом на грудь двух мужчин». Женщина отметила, у девушки началась истерика, и пришлось вызвать врача.

Пользователи соцсетей стали делиться историями об аналогичных случаях в республике. По их словам, на одном из экзаменов проверяющие «слишком устали и заставили проходить парней без рубашек», на другом устраивали «досмотр при входе, как в тюрьме, только собак не хватало». Одна из жительниц региона рассказала, что ее сын поседел после экзаменов.

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Предыстория: Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять лифчик перед охраной
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