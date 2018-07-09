Оценены знания школьников по итогам ЕГЭ

645 тысяч выпускников 2018-го года обошли своих предшественников по результатам Единого государственного экзамена. Об этом сообщили «Известия».

Основная волна сдачи ЕГЭ завершилась 2 июля. По обязательным экзаменам средние показатели качественно выросли. Так, средний балл по русскому языку поднялся с 69 до 70,93. Результаты ЕГЭ по базовой математике (по пятибалльной шкале) увеличились на полтора балла: с 2,79 до 4,29.

Однако замглавы Рособрнадзора Анзон Музаев не считает рост результатов ЕГЭ значительными: «Последние несколько лет средние баллы по всем предметам находятся в целом на одном и том же уровне. Ожидать их бесконечного роста неправильно — можно самих себя в тупик загнать. Сейчас мы пришли к золотой середине», — приводит его слова издание.

Также увеличилось число школьников, получивших высокие баллы на экзамене. От 80 до 100 баллов ЕГЭ написали почти на два процента больше выпускников: 26,7 процента против 25.

5 июля стало известно, что большинство россиян заметили ухудшение качества знаний у школьников. Согласно результатам ВЦИОМ, 77 процентов россиян считают, что натаскивание учеников на прохождение тестов при подготовке к ЕГЭ, снижает реальный уровень знаний.

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