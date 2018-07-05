Ухудшение качества знаний у школьников заметило подавляющее число россиян

Доля россиян, полагающих, что качество знаний в школах ухудшается из-за натаскивания учеников на прохождение тестов при подготовке к ЕГЭ, достигла 77 процентов. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Столько же респондентов считают, что нынешняя форма аттестации выпускников школ не учитывает их индивидуальных особенностей.

После введения ЕГЭ 10 лет назад подход к проверке знаний стал формальным и поверхностным, полагает 71 процент опрошенных россиян.

По мнению 65 процентов респондентов, выявлению реального уровня образования способствует отмена тестовой части ЕГЭ.

«В то же время 57 процентов опрошенных отмечают, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах», — подчеркнули социологи. Половина участников исследования также согласились с тем, что система выпускных экзаменов стала более объективной.

По словам гендиректора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, в российском обществе пока не сформировался реальный взгляд на эффективность единого госэкзамена. «Основные претензии к нему носят уже мифический характер, — говорит Абрамов. — Рособрнадзор отказался от тестовой части, вызывающей негативные эмоции россиян».

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