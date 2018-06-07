Российский старшеклассник скончался после сдачи экзамена

Следователи в Бурятии начали проверку в связи со смертью 14-летнего девятиклассника в селе Сотниково Иволгинского района, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По предварительной информации, утром 7 июня подросток был в школе. Затем по дороге домой зашел в гости к другу. Ему стало плохо в тот момент, когда он постучал в дверь частного дома: мальчик упал и начал задыхаться. Друг позвал взрослых, те вызвали скорую помощь, но подросток умер до приезда врачей.

По данным телеканала «Аригус», мальчик возвращался после сдачи ОГЭ (основного государственного экзамена для выпускников 9-го класса) по географии.

Отмечается, что при осмотре на месте происшествия экспертами на теле подростка видимых повреждений не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование, изучаются документы о его здоровье.

В начале июня известно о скандале во время сдачи ЕГЭ в Татарстане. Старшекласснице из Нижнекамска пришлось снять с себя бюстгальтер, чтобы пройти через рамку металлодетектора. По словам ее сестры, у девушки началась истерика: ее заставили «в белой прозрачной шифоновой блузке на голое тело проходить через металлоискатель под пристальным взглядом на грудь двух мужчин». Женщина добавила, что школьнице пришлось вызвать врача. Позже власти республики сообщили, что девушка добровольно «совершила такой поступок».

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