Сдавший ЕГЭ на 300 баллов школьник Путин раскрыл секрет успеха

Выпускник гимназии из города Северск Томской области Александр Путин, получивший 300 баллов по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по трем предметам, рассказал «Ленте.ру» о своей подготовке к сдаче тестов.

По его словам, ему сильно помогла подготовка к различным олимпиадам. «Это опыт решения задач, и умение собраться с мыслями, настроиться на экзамен», — пояснил Путин.

Непосредственно к ЕГЭ он готовился без репетиторов, прибегая только к помощи учителей и образовательных сайтов. «Я видел, какие задачи у меня не получаются, изучал теорию по ним, и решал все возможные задачи, пока они не стали получаться. Позже я выбирал самые сложные, решал их, простые уже не трогал», — добавил выпускник.

В то же время Путин высказал мнение, что ЕГЭ не может полностью оценить знания школьников. «Чтобы суметь решить любые задания, которые могут дать на ЕГЭ, нужно хорошо знать теорию предмета, по которому проводится этот экзамен. Однако недостаток ЕГЭ именно в том, что тебе может попасться то, что ты знаешь, а другому попадется именно то, что он не успел повторить, но знать он может намного больше тебя и получит меньшие баллы, чем ты. Поэтому и говорят, что ЕГЭ — это лотерея», — подытожил школьник.

Выпускник также поиронизировал над обилием шуток в в его адрес в связи с тем, что он является однофамильцем президента России Владимира Путина, и напомнил о том, что все ответы проверяются в зашифрованном виде, поэтому эксперты не знают, чью работу оценивают.

Путин сдал в сумме на 300 баллов ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. В дальнейшем житель Северска, как сообщали в городской гимназии, планирует поступить в Московский физико-технический институт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!