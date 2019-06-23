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Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

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Александр Путин

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. Об этом РИА Томск рассказала директор учебного заведения Ирина Мирошникова.

По ее словам, Путин всегда хорошо учился и был отличником, участвовал в олимпиадах по различным предметам. «Очень разносторонний: кандидат в мастера спорта (по полиатлону) и музыкант», — отметила она.

Мирошникова рассказала, что одноклассники юноши часто шутили над ним из-за того, что он является однофамильцем президента России Владимира Путина. В то же время школьник «никогда этим фактом не щеголял», добавила она.

В дальнейшем Путин, как сообщила директор гимназии, планирует поступить в Московский физико-технический институт.

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