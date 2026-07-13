Названы регионы с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом

Ученый Шахмарданов: В Московской области повышен риск заражения клещевым энцефалитом

В Московской области и ряде других российских регионов присутствует повышенный риск заражения клещевым энцефалитом. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов в беседе с РИА Новости.

Помимо столичного региона, высокий риск заражения наблюдается в Костромской, Ярославской, Тверской, Ивановской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Калининградской, Архангельской областях и Карелии. При этом в самой Москве ситуация менее опасная.

По словам ученого, риск присутствует в Крыму, Севастополе и на большей части Поволжья, а также в Свердловской, Тюменской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, Красноярском крае и на Алтае. На Дальнем Востоке заразиться можно практически повсеместно.

Шахмарданов призвал россиян заранее пройти вакцинацию при поездке в эндемичный регион, а также не забывать о профилактических мерах.

Ранее стало известно, что область обитания клещей может расширяться с изменением климата.