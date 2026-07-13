WSJ: В сообщениях диспетчерской службы не упоминается имя сенатора Грэма

В сообщениях диспетчерской службы не упоминается имя 71-летнего американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), и говорится, что пациенту 73 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, в субботу, незадолго до 20:30, пожарная служба и скорая помощь округа Колумбия отреагировали на сообщение о болях в груди в доме на Саут-Кэпитол-стрит, который, согласно открытым источникам, является одним из адресов Грэма.

Несколько минут спустя официальные лица передали по рации, что позвонивший в 911 — неопознанная женщина, которая сказала, что ее нет дома и она едет из Балтимора по этому адресу, — сообщила диспетчерам, что его входная дверь не заперта.

Однако прибывшие на место происшествия бригады сообщили, что замок заперт, и сказали, что никто не отвечает. При этом на вопрос диспетчера, пыталась ли постучать в дверь, чтобы узнать, ответит ли пациент, поступил ответ: «Да, неоднократно».

«Я очень надеюсь, что они [правоохранители] проведут полное токсикологическое исследование и вскрытие Линдси», — сказал сенатор Рон Джонсон, добавив, что отец Грэма умер от сердечного приступа.

Ранее стало известно, что врачи скорой помощи провели Грэму сердечно-легочную реанимацию. Медики сообщили, что у пациента произошла остановка сердца.