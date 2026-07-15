Мужчина бросил взгляд на кружку кофе и попросил свою девушку немедленно съехать

Пользователь Reddit с ником Department_of_Dank рассказал, что больше не доверяет своей девушке в части приготовления еды. Поводом стал инцидент с его кофе, произошедший на утро после очередной вечерней ссоры, которые в последние месяцы случались почти ежедневно.

«На прошлой неделе я купил камеру видеонаблюдения, что она посчитала вторжением в ее частную жизнь, но это дает мне чувство безопасности. Мы поссорились из-за этого и легли спать. На следующее утро я спустился вниз и увидел, что она уже приготовила для меня кофе. Я заглянул в кружку и понял, что на поверхности определенно что-то плавает. К моему отвращению, я убедился, что она харкнула в напиток соплями», — написал автор.

Мужчина рассказал девушке о своих подозрениях, но та сначала все отрицала, а потом все же косвенно подтвердила: «Если я это и сделала, то ты знаешь почему». На это автор заявил своей избраннице, что ей пора съезжать. Он потребовал, чтобы она немедленно собрала вещи, однако затем сжалился, поняв, что ей просто некуда будет идти.

«Она попыталась помириться со мной, приготовив ужин несколько дней спустя. Когда я посмотрел на приготовленную ею еду, все мои мысли были только о комке соплей в моем кофе. Прошлой ночью, пытаясь заснуть, я не мог перестать думать о том, что еще она могла сделать с моей едой. Она попросила о возможности остаться до получения первой зарплаты на новой работе, но я не думаю, что могу рисковать», — заключил мужчина.

Ранее женщина сделала тест на беременность и моментально выгнала своего парня из дома. Поводом стал незащищенный половой акт с бойфрендом, о котором она даже не знала.