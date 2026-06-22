Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 22 июня 2026Интернет и СМИ

Женщина сделала тест на беременность и моментально выгнала своего парня из дома

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Global_Maybe_9105 рассказала о расставании со своим бойфрендом. Поводом послужил сделанный ею тест на беременность, оказавшийся положительным.

«Несколько недель назад мы с парнем пошли на концерт. Я ужасно напилась. Не просто слегка опьянела, а была совершенно невменяема. Я падала, не могла нормально ходить и едва соображала. Мой парень тоже выпил, но не так сильно. Он был достаточно трезв, чтобы отвезти нас домой после концерта, дорога заняла больше часа. По словам моей соседки по комнате, я сразу же легла спать, как только мы вернулись домой», — написала 35-летняя женщина.

Материалы по теме:
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Через какое-то время автор заметила у себя признаки беременности, после чего сделала тест. Положительный результат огорчил ее. Однако всплыла проблема и посерьезнее — в последние несколько месяцев у нее вообще не было никаких половых контактов, о которых бы она помнила.

«Когда я сказала своему парню, что беременна, он между делом ответил, что тоже не очень помнит, чтобы у нас был секс, но думает, что это могло произойти, когда мы вернулись домой с концерта. Но до этого я прямо говорила ему, что не хочу заниматься с ним сексом, поскольку у него проблемы с поддержанием эрекции, из-за чего презервативы использовать затруднительно, а незащищенный контакт меня не устраивает из-за рисков забеременеть», — объяснила женщина.

Она сочла, что мужчина воспользовался ее состоянием, чтобы заняться с ней сексом, при этом к контрацепции он не прибегал. Взвесив все обстоятельства, она выгнала его из дома и разорвала отношения, посчитав его поведение предательством.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, почему решила расстаться с бойфрендом после трех лет отношений. Причиной стала одна неожиданная перемена в жизни сестры ее теперь уже бывшего избранника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе на фоне воздушных атак ВСУ отменили продажу топлива. Губернатор призывает снизить потребление электроэнергии

    Военкор заявил о желании Зеленского взять Крым в заложники

    Женщина сделала тест на беременность и моментально выгнала своего парня из дома

    Супермодель ИИ взломала почти все секретные системы Агентства нацбезопасности США

    «Богиня огня» попыталась сжечь спящих приятелей

    В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев

    В МИД России назвали главную задачу нового генсека ООН

    В Турции ответили на вопрос о новых переговорах России и Украины на территории страны

    В Словакии раскрыли финансовые потери при отказе ЕС от российского газа

    Волошин назвал причину участившихся атак ВСУ на Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok