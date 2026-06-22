Женщина сделала тест на беременность и моментально выгнала своего парня из дома

Пользовательница Reddit с ником Global_Maybe_9105 рассказала о расставании со своим бойфрендом. Поводом послужил сделанный ею тест на беременность, оказавшийся положительным.

«Несколько недель назад мы с парнем пошли на концерт. Я ужасно напилась. Не просто слегка опьянела, а была совершенно невменяема. Я падала, не могла нормально ходить и едва соображала. Мой парень тоже выпил, но не так сильно. Он был достаточно трезв, чтобы отвезти нас домой после концерта, дорога заняла больше часа. По словам моей соседки по комнате, я сразу же легла спать, как только мы вернулись домой», — написала 35-летняя женщина.

Через какое-то время автор заметила у себя признаки беременности, после чего сделала тест. Положительный результат огорчил ее. Однако всплыла проблема и посерьезнее — в последние несколько месяцев у нее вообще не было никаких половых контактов, о которых бы она помнила.

«Когда я сказала своему парню, что беременна, он между делом ответил, что тоже не очень помнит, чтобы у нас был секс, но думает, что это могло произойти, когда мы вернулись домой с концерта. Но до этого я прямо говорила ему, что не хочу заниматься с ним сексом, поскольку у него проблемы с поддержанием эрекции, из-за чего презервативы использовать затруднительно, а незащищенный контакт меня не устраивает из-за рисков забеременеть», — объяснила женщина.

Она сочла, что мужчина воспользовался ее состоянием, чтобы заняться с ней сексом, при этом к контрацепции он не прибегал. Взвесив все обстоятельства, она выгнала его из дома и разорвала отношения, посчитав его поведение предательством.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, почему решила расстаться с бойфрендом после трех лет отношений. Причиной стала одна неожиданная перемена в жизни сестры ее теперь уже бывшего избранника.