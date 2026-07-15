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03:58, 15 июля 2026Интернет и СМИ

Раскрыта ошибка Зеленского на параде в Париже

Clash Report: Зеленский нарушил директиву ЕС на параде в Париже, сорвав крышку с бутылки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал на параде в Париже пластиковую крышку с бутылки. На это указало издание Clash Report в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что таким образом украинский лидер нарушил директиву Евросоюза. «Зеленский борется с пластиковой бутылкой с водой, полностью отвинчивая крышку и откладывая ее в сторону», — отмечается в сообщении.

При этом издание Index сообщило, что видео с Зеленским стало вирусным.

Ранее Зеленский с женой Еленой прибыли во Францию для представления антибаллистической программы странам — участницам «коалиции желающих». В стране впервые на уровне лидеров и представителей оборонной сферы запланировали обсуждение вопросов построения новой антибаллистической системы.

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