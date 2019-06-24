Российская школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов

Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам. Она сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику, передает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Сама выпускница рассказала, что для получения хорошего результата при подготовке она выбирала самые сложные задания.

Ранее 24 июня сообщалось о выпускнике из Тульской области Данииле Дрябине, который также набрал 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам и рассказал, что залогом успеха является самостоятельная работа и хорошая база по выбранным предметам. По словам школьника, он учился в физико-математическом классе и был хорошо подготовлен. Сам экзамен Дрябин не считает «сверхъестественным явлением».

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