Еще одна российская выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ

Выпускница чебоксарского лицея №2 набрала на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 300 баллов. Об этом сообщается на сайте министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Россиянка сдавала экзамены по русскому языку, химии и биологии. Кроме того, ЕГЭ на 100 баллов сдали еще 64 выпускника в Чувашии, из них четыре человека получили высший балл сразу по двум предметам.

Ранее сообщалось о выпускнице из Екатеринбурга Анастасии Пределиной, которая набрала на ЕГЭ 400 баллов по четырем предметам. Она сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику. Девушка рассказала, что для получения хорошего результата при подготовке она выбирала самые сложные задания.

Выпускник из Тульской области Даниил Дрябин, в свою очередь, набрал 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам и рассказал, что залогом успеха является самостоятельная работа и хорошая база по выбранным предметам. По словам учащегося, он учился в физико-математическом классе и был хорошо подготовлен.

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