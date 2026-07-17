Трамп всерьез собрался бомбить Иран

Bloomberg: Трамп серьезно намерен бомбить Иран, если Тегеран не сядет за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп серьезно намерен бомбить гражданскую инфраструктуру Ирана, включая мосты и электростанции, если Тегеран не сядет за стол переговоров на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британских чиновников.

Как отмечает издание, такую информацию передадут лидеру Лейбористской партии Великобритании Энди Бернему, когда он в понедельник, 20 июля, заменит Кира Стармера на посту британского премьера.

Как отмечают источники, США считают блокаду Ормузского пролива, введенную Трампом, эффективным рычагом давления на Иран, пока она остается в силе в течение длительного периода, что потенциально указывает на затяжной следующий этап конфликта.

При этом сообщается, что Иран считает себя более сильным участником войны: стратегия Тегерана основана на предположении, что Трамп откажется от своих угроз эскалации в преддверии промежуточных выборов в США.

«Любая эскалация со стороны США может быть встречена ответными действиями Ирана, включая новые удары по странам Персидского залива, добавили они», — передает издание слова своих собеседников.

Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что воздушные удары не смогут привести Вашингтон к победе в возможном конфликте с Ираном. По его словам, для достижения целей США потребуется масштабное экономическое давление на Тегеран.