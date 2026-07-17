Экс-глава Пентагона дал Трампу совет в конфликте с Ираном

Эспер заявил, что Трамп должен усилить экономическое давление на Иран

Бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что воздушные удары не смогут привести Вашингтон к победе в возможном конфликте с Ираном. По его словам, для достижения целей США потребуется масштабное экономическое давление на Тегеран, сообщает Financial Times (FT).

«Я не уверен, что если бы мы усилили бомбардировки, как это было несколько месяцев назад, и продолжали бы их в течение какого-то времени, это привело бы к серьезным изменениям», — сказал он.

По словам Эспера, администрация президента США Дональда Трампа должна применить «всеобъемлющее» экономическое давление, для того чтобы добиться от Тегерана соглашения по ситуации вокруг Ормузского пролива.

При этом он предупредил, что такой сценарий потребует «времени, терпения и дисциплины», а также поддержки со стороны союзников. «И ценой для нас станут более высокие цены на бензин на какое-то время», — добавил экс-глава Пентагона.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном. «Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и вы совсем скоро увидите результаты этих трудов», — подчеркнул он.