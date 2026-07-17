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17:59, 17 июля 2026Моя страна

Путин наградил многодетную семью орденом «Родительская слава»

Путин наградил многодетную семью из Тюменской области Ремпель орденом «Родительская слава»
Мария Винар

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил многодетную семью из Тюменской области орденом «Родительская слава». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Супруги Ремпель состоят в официальном браке 32 года. У них 11 детей и 56 внуков. «Генрих Вальтерович и Елена Яковлевна из Исетского округа поощрены за выдающийся вклад в укрепление института семьи и воспитание детей», — отметили в пресс-службе.

Пара считает, что их крепкий союз строится на совместных увлечениях и традициях. Семья активно участвует в музыкальной жизни муниципалитета, а также организовывает регулярные туристические походы.

Ранее россияне назвали главную составляющую счастливой семейной жизни.

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