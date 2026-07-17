Путин наградил многодетную семью орденом «Родительская слава»

Путин наградил многодетную семью из Тюменской области Ремпель орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил многодетную семью из Тюменской области орденом «Родительская слава». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Супруги Ремпель состоят в официальном браке 32 года. У них 11 детей и 56 внуков. «Генрих Вальтерович и Елена Яковлевна из Исетского округа поощрены за выдающийся вклад в укрепление института семьи и воспитание детей», — отметили в пресс-службе.

Пара считает, что их крепкий союз строится на совместных увлечениях и традициях. Семья активно участвует в музыкальной жизни муниципалитета, а также организовывает регулярные туристические походы.

Ранее россияне назвали главную составляющую счастливой семейной жизни.

