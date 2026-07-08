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18:58, 8 июля 2026Моя страна

Россияне назвали главную составляющую счастливой семейной жизни

KP.RU: 67 процентов россиян назвали доверие главной составляющей счастливой семейной жизни
Алина Черненко

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Россияне прошли опрос в честь Дня семьи, любви и верности и назвали главные, по их мнению, составляющие счастливой семейной жизни. Результатами поделился портал KP.RU.

Так, 67 процентов респондентов сообщили, что для них самое важное в семье — доверие и понимание. Еще 45 процентов выбрали вариант «уважение», 44 процента — «любовь», 36 процентов — «наличие детей», а 29 процентов — «финансовое благополучие». Тем временем 15 процентов участников проголосовали за равноправие, а 1 процент выбрал вариант «другое», отметив, что в семье важны общие интересы, надежность и благополучие.

Уточняется, что многие соотечественники использовали несколько вариантов ответа, так как, с их точки зрения, одного пункта для создания счастливой и крепкой семьи недостаточно.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в России выплаты по 5 тысяч рублей и по 10 тысяч рублей за 5 и 10 лет брака соответственно. По его мнению, было бы правильнее стимулировать молодые семьи, учитывая большое число разводов.

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