Лидер ореховской ОПГ признался в убийстве человека в Испании

Отбывающий пожизненное наказание лидер ореховско-медведковской банды Олег Пылев признался в убийстве человека в Испании. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Пылев сделал признание после того, как следователи доказали причастность его знакомого бандита Александра Шарапова к убийству члена ореховской банды Алексея Пирогова в 1998 году. Тогда Пирогов, находившийся под наркотиками, сбил на машине двух девочек, и «ореховские», опасаясь, что тот попадет в колонию и ради дозы расскажет сотрудникам лишнее, убили его.

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После того, как стало известно о причастности Шарапова к убийству в 90-е, его главарь признался в другом убийстве, совершенном в те же годы в Испании. Пылев заявил, что расправился с неким Алексадром Финнером, однако точную дату совершения преступления он не помнит.

В сентябре 2007 года лидера орехово-медведковской ОПГ Олега Пылева приговорили к пожизненному заключению, признав виновным в создании организованной преступной группировки, а также в бандитизме и участии в 11 убийствах. Вместе с криминальным авторитетом были осуждены еще девять человек.

Банда, насчитывавшая не менее сотни участников и вооруженная пистолетами, автоматами и пулеметами, создавалась для совершения особо тяжких преступлений и занималась переделом сфер преступного влияния.

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