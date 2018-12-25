Присяжные оправдали казначея ореховской ОПГ

Присяжные Мосгорсуда оправдали предполагаемого казначея ореховской преступной группировки Сергея Вялкова по прозвищу Вялый, сообщает «Росбалт». Он обвинялся в организации покушения в 1998 году на заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УВД Центрального округа Москвы Николая Петрова.

При вынесении вердикта голоса присяжных разделились ровно пополам, что по закону трактуется в пользу обвиняемого. В результате Вялков был признан оправданным по инкриминируемому ему деянию. Прокуратура намерена обжаловать решение.

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Показания на Вялкова дал один их лидеров ореховской ОПГ Сергей Буторин, известный как Ося, который отбывает пожизненный срок. Он впервые выступил в суде свидетелем обвинения. Показания Буторина подтвердил Марат Полянский, считавшийся его «правой рукой» в ореховской ОПГ.

«Мы были бандой. И тех бизнесменов, которые не подчинялись, мы убивали», — рассказал на процессе Буторин.

По его словам, Вялков решил, что Петров ведет его разработку, поэтому заказал его убийство киллеру ореховской ОПГ Александру Васильченко. Следствие считает его исполнителем покушения на силовика. Он дал признательные показания.

Источник «Росбалта», хорошо знакомый с ситуацией, сообщил, что Вялкова, Петрова и Буторина связывают очень давние дружеские отношения. Они вместе служили в 1980-х годах, но после увольнения их пути разошлись: Петров пошел работать в милицию, Вялков торговал на рынках автозапчастями, а Буторин возглавил ореховскую ОПГ.

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