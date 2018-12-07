Суд постановил удалить информацию о связях олигарха Усманова с Шакро Молодым

Басманный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова и постановил удалить статьи, в которой говорилось о его якобы имевших место связях с делом криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), сообщает ТАСС.
Согласно решению суда, ответчик должен удалить публикации, выпустить опровержение и выплатить Усманову 50 тысяч рублей компенсации.
В качестве соответчика по иску был привлечен Роскомнадзор, который поддержал требование об удалении материалов. Ответчик на заседании суда не пришел и попросил рассматривать иск без его присутствия.
Претензии олигарха касались трех текстов, опубликованных на сайте Russian Criminal. Они назывались «Алишер Усманов. Статус: “авторитет”», «Алишер Усманов в деле Шакро» и «Усманов. Связи: Солнцевская, ореховская, узбекская ОПГ». В них говорилось, что Усманов якобы встречался с Шакро Молодым после ареста его соратника, «вора в законе» Андрея Кочуйкова (прозвище Итальянец), и якобы причастен к делу о взятке сотрудникам Следственного комитета за освобождение Кочуйкова. Также утверждалось, что фамилия миллиардера фигурировала в документах о Солнцевской ОПГ. Однако доказательства этой информации не были представлены в суде.
29 марта Шакро был осужден на девять лет и десять месяцев строгого режима за вымогательство с применением насилия организованной группой. Кочуйков получил восемь лет и 10 месяцев.
Фигурантами дела о взятках за освобождение Кочуйкова стали четверо, в том числе заместитель главы столичного главка СК Денис Никандров его начальник Александр Дрыманов. Никандров осужден на 5,5 лет колонии, Дрыманов арестован.