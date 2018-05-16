У главного вора России появилась надежда на пересмотр дела

Защита фигурантов резонансного дела вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) заявила о подмене обвинения, что может повлечь за собой признание всего вердикта авторитету и его подручным незаконным. Об этом в среду, 16 мая, адвокат Александр Гофштейн рассказал «Московскому Комсомольцу».

Как следует из опубликованной статьи, в апреле 2017 года всем фигурантам было предъявлено обвинение в окончательной редакции, а их защитникам вручили копии обвинения. Однако, после того, как в сентябре того же года дело поступило в суд для рассмотрения по существу, адвокаты увидели, что обвинение, которое есть там, отличается от того, что вручили им.

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«Есть существенные нестыковки. (...) Огромное количество расхождений в именах, фамилиях, датах и так далее», — отметил Гофштейн.

По мнению защиты фигурантов дела Шакро, такие расхождения могут быть классифицированы, как служебный подлог, что подпадает под статью 292 УК РФ. Издание отмечает, что с точки зрения закона такая ситуация должна повлечь возврат дела на доследование.

29 марта Никулинский районный суд Москвы приговорил Шакро за вымогательство к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приближенный вора в законе, криминальный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец) был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии. Также различные сроки получили и остальные 14 фигурантов дела.

28 марта суд признал Шакро виновным в вымогательстве. Судья Дубков также подтвердил главенствующую роль Шакро в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.

Следствием установлено, что обвиняемые входили в состав организованной группы, которая занималась вымогательствами у столичных предпринимателей. 14 декабря 2015-го они прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и под угрозой насилия и повреждения имущества стали вымогать у его владелицы восемь миллионов рублей. В ходе начавшейся перестрелки погибли два человека, еще семеро были госпитализированы. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.

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