Фонд Навального отказался удалять расследование об Усманове

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, отказывается удалять или редактировать фильм «Он вам не Димон», содержащий обвинения в коррупции в отношении бизнесмена Алишера Усманова. Об этом агентству ТАСС рассказал юрист ФБК Иван Жданов.

Он отметил, что фонд выполнил предписание столичного Люблинского суда и написал опровержение на обвинения Усманова в коррупции. «В части заявленных к ФБК требований Люблинского суда, который обязал организацию написать текст опровержения в Facebook и в YouTube, — исполнено. Вместе с тем удаление материала на сайте Навального и удаление самого ролика на YouTube неисполнимо для ФБК», — подчеркнул он.

Материалы по теме Распределили ролик Чем обернулось для Навального противостояние с миллиардером Усмановым

19 сентября Люблинский суд удовлетворил иск Фонда поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект») к Навальному и ФБК. Оппозиционера обязали опровергнуть информацию, порочащую, по мнению истца, его деловую репутацию. Также Навальный должен был удалить утверждение о том, что Усманов подарил «Соцгоспроекту» участок с домом за пять миллиардов рублей в качестве взятки премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В мае Люблинский райсуд удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК. Их также обязали опровергнуть и удалить порочащие бизнесмена сведения. Что касается видеороликов с расследованием, то Мосгорсуд позднее постановил, что нужно убрать их не полностью, а только вырезать некоторые фрагменты.

И Усманов, и «Соцгоспроект» решили судиться с ФБК и Навальным из-за материалов, опубликованных в начале марта, среди которых фильм «Он вам не Димон».