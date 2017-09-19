Суд вновь обязал Навального удалить часть расследования о Медведеве

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Фонда поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект») к Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает ТАСС.

Оппозиционера обязали опровергнуть информацию, порочащую, по мнению истца, его деловую репутацию. Как передает РИА Новости, Навальный также должен удалить утверждение о том, что бизнесмен Алишер Усманов подарил «Соцгоспроекту» участок с домом за пять миллиардов рублей в качестве взятки премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Фонд занимается благотворительной деятельностью, неоднократно передавал деньги детским больницам, печатал детские книги, а вам необходимо было тщательно ознакомиться с нашей деятельностью», — обратился представитель «Соцгоспроекта» к юристам ФБК.

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В свою очередь, по данным «Интерфакса», Иван Жданов, один из представителей ответчиков, заявил что «в интернете нет упоминаний вообще какой-либо деятельности фонда, кроме получения роскошной недвижимости».

Фонд борьбы с коррупцией посчитал иск необоснованным, возражал против требований истца и заявил ходатайства о вызове в суд премьер-министра, Усманова и однокурсника Медведева — главы наблюдательного совета «Соцгоспроекта» Ильи Елисеева. Суд ответил отказом.

Самого Навального на заседании не было, однако в Twitter он уже заявил, что удалять расследование не собирается.

В мае Люблинский райсуд удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК. Их также обязали опровергнуть и удалить порочащие бизнесмена сведения. Что касается видеороликов с расследованием, то Мосгорсуд позднее постановил, что нужно убрать их не полностью, а только вырезать некоторые фрагменты.

И Усманов, и «Соцгоспроект» решили судиться с ФБК и Навальным из-за материалов, опубликованных ими в начале марта, среди которых фильм «Он вам не Димон».